Criado em Riomafra o Fundo de Enfrentamento ao Covid-19 para apoiar hospitais

Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com o valor que desejarem. O hospital de Mafra irá ativar 14 leitos de UTI

Compartilhar no Facebook

A ACI de Mafra em parceria com a CDL e ACIRN, anunciou nesta terça-feira (31), a criação do Fundo de Enfrentamento ao Covid-19. A iniciativa tem como objetivo angariar fundos para o hospital São Vicente de Paulo em Mafra e para o hospital Bom Jesus em Rio Negro, possibilitando o suporte ao sistema de saúde e o auxílio no enfrentamento ao coronavírus.

Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de equipamentos e melhorias internas, como destaca o coordenador geral do Hospital São Vicente de Paulo, Dário Clair Staczuk. “Com a pandemia de Covid-19, aumentou o consumo de EPIs, principalmente de máscaras e aventais, tanto por pacientes como pelos profissionais, houve também um aumento nos valores destes materiais”, destaca. Além disso, o hospital de Mafra irá ativar 14 leitos de UTI e necessitará de recursos humanos e mais equipamentos, como monitores multiparâmetros e respiradores.

O momento é de união entre empresas e população. A presidente da Sociedade Hospital Bom Jesus de Rio Negro, Jurema Gontarski, destaca que a sociedade como um todo tem demonstrado um poder de solidariedade e amor ao próximo, e que o momento exige preparo das instituições hospitalares.

“Nossas instituições hospitalares devem estar equipadas e preparadas para melhor atender a nossa população, e antecipar ações relacionadas ao vírus e demais doenças típicas do inverno que se aproxima. Nossa incidência de complicações respiratórias nesse período é alta e pode se agravar com o Coronavírus. Importante o apoio e união de nossa sociedade como um todo! Juntos somos mais fortes!”, ressalta Jurema.

Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir financeiramente com qualquer valor. Para as empresas optantes pelo lucro real, há o incentivo de dedução do imposto de renda. O depósito pode ser realizado através da conta em nome da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra:

DADOS BANCÁRIOS

Sicoob Credinorte: banco 756

C/C: 18-817-4

Agência: 3035-0

CNPJ: 83.492.645/0001-16