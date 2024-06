Crianças do projeto Futuro Integral participam de plantio de árvores em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Uma grande ação ambiental foi realizada na tarde desta quarta-feira. Através de uma parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com o Sesc, várias árvores frutíferas nativas foram plantadas no Parque Ambiental Sesc Rio Negro.

Servidores da Prefeitura e do Sesc, juntamente com crianças que participam do projeto Futuro Integral, realizaram o plantio das mudas na área onde recentemente foram retiradas algumas árvores exóticas.

As árvores de espécies exóticas são aquelas que estão fora de sua área de distribuição natural e por isso prejudicam a biodiversidade local. Muitas delas têm a capacidade de se proliferar e ocupar o lugar das espécies nativas, podendo até mesmo causar a sua extinção.

Na ação de hoje o parque ambiental recebeu aproximadamente 30 mudas de árvores nativas que foram cultivadas no Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal).

O Futuro Integral é um projeto totalmente gratuito aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, mantém o convênio com o Sesc para a aplicação do projeto que ocorre no contraturno escolar.