Cultura de Mafra oferece curso de desenho em giz pastel

Compartilhar no Facebook

A Casa da Cultura de Mafra está com inscrições abertas para novos cursos oferecidos em parceria com a Associação Amigos da Cultura Mafrense. Tratam-se dos cursos de “desenho” e “giz pastel”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As aulas iniciarão no mês de maio, sempre às quintas-feiras, sob a orientação da professora Alaides Lourenço Schreiner. A taxa de matrícula é de R$ 20,00 e as mensalidades variam de R$ 70,00, por 2 horas de curso ou R$ 80,00, para 3 horas de curso. Inscrições na Casa da Cultura de Mafra. Informações pelo telefone (47) 3642-0488.