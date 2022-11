Cultura e diversão na rede municipal de Rio Negro

Durante os dias 16, 17 e 18 de novembro, a Prefeitura de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu a Caravana Cultural Projeto Guritiba.

Reunindo muita cultura e diversão, os alunos dos 5° anos das escolas municipais da zona urbana participaram de oficinas de teatro, que ocorreram nos períodos matutino e vespertino na Prefeitura de Rio Negro. E para completar a programação , ao final de cada dia apreciaram um delicioso lanche especial, fornecido pela Secretaria de Educação.

Os professores das áreas, artes, educação física e inglês, não ficaram de fora e no dia 16, receberam uma oficina exclusiva para eles.

Para encerrar com chave de ouro, no dia 18, os alunos do ensino fundamental da rede municipal da zona urbana apreciaram no Ginásio de Esportes José Muller o Circo no Ginásio. Os CMEIS não ficaram de fora e receberam um dia animado de contação de histórias.

O Programa Guritiba é um projeto que promove a formação de plateia e teve seu início junto ao Festival de Curitiba, em 2010. Desde 2018, passou a ter circulação mensal, abrangendo Curitiba e Região Metropolitana.

Em sua proposta, o programa proporciona ferramentas importantes em arte-educação, com atuação em três frentes sociais:

– Condução de grupos familiares com vulnerabilidade social a experiências artísticas;

– Realização de espetáculos em escolas públicas e instituições sociais;

– Viabilidade de atividades formativas para alunos e educadores.

O público alvo são alunos, educadores, crianças e adultos de grupos familiares.