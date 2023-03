Curso de Mecânica Industrial ofertado pela Prefeitura de Rio Negro está em andamento

Nesta segunda-feira (06), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério e a secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, realizaram uma visita às dependências do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para acompanhar uma das aulas práticas do Curso Técnico em Mecânica Industrial que está sendo realizado através do Programa Capacita Rio Negro.

No segundo semestre de 2021 o município de Rio Negro deu início a primeira fase do Projeto Piloto de Formação Técnica – Área Industrial – Curso de Mecânica Industrial, disponibilizando cinco vagas gratuitas à população rio-negrense, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria de Assistência Social em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

O curso está sendo realizado na modalidade semipresencial com uma carga horária total de 1.280 horas. Essa inovação proporcionada pela Secretaria de Assistência Social vem apostar no caráter transformador que um curso técnico é capaz de proporcionar às pessoas e na vida dessas, pois essa qualificação oferece mais chance de emprego formal e oportunidade de evoluir na carreira, contribuindo assim com a geração de renda e melhoria das condições de vida das famílias.

Pela primeira vez o município de Rio Negro trouxe aos rio-negrenses a oportunidade de qualificação técnica de forma gratuita a ser chancelada por uma instituição de notório reconhecimento público.