Curso de pedagogia pela UFPR é iniciado em Rio Negro

A educação de Rio Negro está cada vez mais fortalecida. Na noite desta segunda-feira teve início o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com 32 alunos matriculados.

O curso terá a duração de quatro anos e será realizado na modalidade semipresencial, com mediação didático-pedagógica no processo de ensino e aprendizagem com o uso de tecnologias digitais de informação. As aulas presenciais ocorrerão nas segundas e quartas-feiras no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, que fica situado anexo a Prefeitura de Rio Negro.

Os alunos foram recepcionados na aula inaugural pelo prefeito James Karson Valério; vice-prefeito e atual secretário municipal de planejamento e educação, Alessandro von Linsingen; pela coordenadora do polo, Mônica Alessandra Belém; diretor de infraestrutura e estrutura e funcionamento Gerson Heide; e pelo presidente da Câmera Municipal de Vereadores, Élcio Josué Colaço.

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro possui uma importante parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial.