Curso gratuito de Pedagogia pela UFPR está com inscrições abertas em Rio Negro

Faça sua graduação gratuita em uma das mais renomadas universidades do Paraná e do Brasil!

Estão abertas as inscrições para o curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Elas serão recebidas até às 12h do dia 27/04/2023. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 28/04 ao custo de R$ 70,00.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O curso ofertado é na modalidade à distância, com mediação didático-pedagógica no processo de ensino e aprendizagem com o uso de Tecnologias Digitais de Informação (TDIC), em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – UFPR Virtual, e com utilização de conexão via internet, com encontros semanais e avaliações presenciais obrigatórias, previamente agendados, a serem desenvolvidos nos polos de apoio presencial.

Para o polo de Rio Negro há 30 vagas, sendo 13 vagas de concorrência geral e demais vagas para alunos que estudaram no mínimo 50% de todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro da reserva, existem oportunidades exclusivas para pretos, pardos e indígenas, alunos de baixa renda e pessoas com deficiência, conforme especifica o edital que pode ser encontrado no link abaixo:

https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PSPEAD2023