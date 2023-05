Curso gratuito de Turismo Rural é iniciado em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (16), teve início em Rio Negro o curso gratuito de Turismo Rural: Alimentação, Hospedagem e Acolhida, que é oferecido pelo Sindicato Rural de Rio Negro e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo através do Programa Capacita Rio Negro.

A abertura teve a presença do vice-prefeito Alessandro von Linsingen, da secretária de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, e do secretário de agricultura e meio ambiente, Geraldo Veiga.

As aulas serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de maio no Sindicato Rural de Rio Negro. Também estão programadas aulas práticas com visitas técnicas.

O curso tem como intuito o treinamento para capacitação de produtores e trabalhadores rurais para que empreendam com responsabilidade no turismo rural nos ramos de alimentação e hospedagem. A instrutora é a profissional Fabíola Weinhardt Jazar, que atua no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).