Curso ‘Kaizen 5S’ em Rio Negro

O município de Rio Negro, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e o Sindicato Rural de Rio Negro, estão realizando o Curso “Kaizen 5S” com os produtores rurais do município.

O curso, ministrado pelo instrutor do Senar, Elcio Chagas da Silva, tem como intuito a implantação do sistema Kaizen, baseado na experiência japonesa, que consiste na melhoria contínua dos processos. A metodologia é baseada em cinco pilares principais: utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina. Cada um desses pilares é adaptado a necessidade da propriedade rural e aos processos desenvolvidos nela. Além disso a metodologia é aplicada para aprimorar os processos no desenvolvimento da atividade turística.

As aulas iniciaram no dia 26 de fevereiro e seguirão até maio. A carga horária é de 40 horas. Os produtores que participam do curso acompanham aulas teóricas e práticas, desenvolvidas através de visitas técnicas nas propriedades. O instrutor realiza diversas visitas para auxiliar na implantação do método Kaizen 5S, assessorando o produtor rural em suas necessidades e identificando as potencialidades da propriedade.

A capacitação irá beneficiar o desenvolvimento do Turismo Rural em Rio Negro, preparando os produtores para atuar na área e bem atender aos turistas no município.