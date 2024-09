Cursos de Programador Web e Cozinheiro são ofertados gratuitamente em Rio Negro

O Senac de Rio Negro está oferendo dois excelentes cursos gratuitos para a população. Confira as informações e aproveite:

PROGRAMADOR WEB – 240 HORAS

Torne-se programador de soluções Web. Aprenda a programar utilizando as linguagens de programação voltadas para a internet e crie aplicações com interação do usuário e acessos a banco de dados, de acordo com os padrões requeridos pelo mercado.

🖥️ Turma tarde: das 13h30 à s 17h30

🖥️ Aulas segunda a sexta.

🗓️ Início: 04/11/2024 a 20/03/2025

✠Requisitos:

* Idade mínima 16 anos

* 1° ano do Ensino Médio

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=38&tc=202400090

COZINHEIRO – 500 HORAS

Ingresse no mercado de trabalho na área gastronômica. Aprenda sobre o preparo, conservação e armazenamento dos alimentos. Torne-se um cozinheiro profissional e surpreenda com belos pratos.

👩🏼🍳👨🏻🍳Turma tarde: das 13h00 Ã s 17h00

📚 Aulas segunda a sexta.

🗓️ Início: 23/09/2024 a 05/05/2025

☑️ Requisitos: Idade mínima 18 anos

Ensino Fundamental completo.

REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS (gratuito)

https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=38&tc=202400084