Cursos técnicos do Senac Rio Negro estão com inscrições abertas

Mude de vida com um curso técnico do Senac Rio Negro, com mensalidades acessíveis, muitos descontos e internet grátis

O que acha de se tornar um herói e ajudar a salvar vidas? Ter uma formação profissional de qualidade e com excelentes benefícios, como 50% de desconto na primeira mensalidade e 20% nas demais mensalidades do curso, e ainda, ganhar, um chip com 20GB de internet por mês? Parece loucura né? Mas no Senac Rio Negro isto é possível!

Se você busca se destacar no mercado de trabalho, atuar em uma área com alta demanda de profissionais e estudar em uma instituição de referência nacional, você precisa de um Curso Técnico do Senac PR.

Com mais de 70 anos de tradição e qualidade o Senac PR é referência na formação de profissionais na área da saúde, com um índice de 90% dos alunos formados trabalhando na área.

O curso Técnico em Enfermagem é um deles, com um mercado de trabalho amplo e com crescimento de mais de 500% de procura por profissionais formados, em relação ao ano passado, a profissão se tornou uma excelente oportunidade profissional.

Mercado de trabalho aquecido e poder contar com a formação e os diferenciais do Senac, como uma excelente estrutura, profissionais qualificados, modelo pedagógico inovador e o reconhecimento de um diploma Senac, é sucesso na certa!

E ainda, somente no Senac Rio Negro, além de mensalidades acessíveis o aluno conta com vantagens exclusivas como:

– chip com 20GB de internet por mês para estudar, enquanto estiver matriculado

– 50% de desconto na primeira mensalidade para matrícula antecipada (até 07/02)

– 20% de desconto no pagamento da mensalidade em dia

– 30% de desconto na próxima mensalidade a cada amigo indicado para fazer um curso técnico no Senac PR

As matrículas podem ser realizadas através do site www.pr.senac.br/tecnicos ou pessoalmente na unidade do Senac Rio Negro, das 08h30 às 20h (sem fechar para o almoço).

Corre para o Senac Rio Negro e abra as portas para o Mercado de Trabalho! Pois o amanhã você constrói hoje!

Serviço

Senac Rio Negro – Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova

Técnico em Enfermagem

Início: 09/03/2021

Horário: 19h às 22h – 2ª a 6ª feira

Pré-requisitos: 18 anos/ 2º ano do Ensino Médio

Inscrições: www.pr.senac.br/tecnicos

Mais informações entre em contato pelo whats https://bit.ly/3kYRkHK