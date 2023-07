Na manhã desta terça-feira (25), o grupo de dança Ritmo Especial da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia abrilhantou o palco do 40° Festival de Dança de Joinville – O maior Festival de Dança do mundo.

Com a coreografia O Melhor Lugar interpretada ao som de Meu Abrigo РMelim, as dan̤arinas encantaram os espectadores do palco Cidade das Flores com sua do̤ura.

A Secretaria de Educação de Rio Negro parabeniza as dançarinas e toda a equipe envolvida.