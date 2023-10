Decretada situação de emergência em Rio Negro

Na tarde deste domingo (08), o prefeito James Karson Valério decretou situação de emergência em Rio Negro devido à inundação que atinge várias regiões do município.

O nível atingiu 9,254 metros às 15h deste domingo. Mais de 68 famílias foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três. As famílias desabrigadas estão sendo acolhidas no Ginásio de Esportes José Müller e também no Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha.

Clique aqui para ler o Decreto na íntegra.

A Defesa Civil do Paraná deve enviar donativos para Rio Negro nesta segunda-feira. A população também pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação em Rio Negro e colabore:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

A Defesa Civil de Rio Negro está em alerta constante. Uma central de atendimento é mantida para organizar as demandas. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Técnicos da Prefeitura e da Defesa Civil, militares e colaboradores identificaram na manhã deste domingo as possíveis áreas que podem sofrer alagamentos, pois ainda há previsão de mais chuva volumosa. Todas as famílias são informadas com muita antecedência para garantir a segurança.

É importante que a população acompanhe a evolução da situação. É possível acompanhar o nível do rio Negro através do site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro

As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.