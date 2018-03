Dedé, o eterno “Trapalhão”, estará no Circo Romanos nesta quarta-feira

Compartilhar no Facebook

O Circo Romanos apresenta nesta quarta-feira (21) o show com Dedé Santana, o eterno “Trapalhão”. Apresentação única às 20h30. É diversão garantida! O circo está armado na Rua Governador Moisés Lupion, no bairro Campo do Gado, em Rio Negro.

O artista Dedé Santana é considerado o embaixador do circo no Brasil.

O TRAPALHÃO DEDÉ

Dedé ficou marcado como o mais sério dos Trapalhões (fato que ele mesmo admite em entrevistas sobre o seu personagem), por ser ele o que agia de maneira mais normal, talvez para que o personagem se diferenciasse um pouco dos seus três amigos exageradamente hilários. Por ser o mais inteligente, Dedé agia como o cérebro do grupo. Sempre tentava corrigir as trapalhadas de seus companheiros Didi, Mussum e Zacarias e se mostrava o mais impaciente e o mais facilmente aborrecível. Mas não era difícil vê-lo metido em situações bastante cômicas. Sua masculinidade era constantemente questionada e ironizada por Didi.

LOCALIZAÇÃO DO CIRCO