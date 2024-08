Dedé, o eterno Trapalhão, estará no Circo Torricelli neste final de semana

Últimos dias do Circo Torricelli em Rio Negro. Nesta quarta, quinta e sexta-feira terá o show infantil. É sensacional! Apresentação às 19h e 20h. No sábado e domingo terá apresentação especial com Dedé Santana, o eterno Trapalhão, às 17h e 20h.

O circo está instalado no Parque de Eventos (bairro Volta Grande). Divirta-se com a sua família e amigos com um dos maiores circos do Brasil. Há uma completa praça de alimentação com pipoca, algodão doce, krep suíço, maçã do amor, cachorro quente, água, morango com chocolate, refrigerante e muito mais.

Confira os valores dos ingressos e compre de forma antecipada pelo site: https://circotorricceli.com.br/circo-torricceli-pre-venda

O @circotorricceli é uma família tradicional circense que faz o seu espetáculo com amor e profissionalismo.