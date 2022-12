Defesa Civil comunica desvio de estrada no interior de Rio Negro

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) de Rio Negro comunica que devido a uma elevação no nível do rio Negro, há um desvio de estrada na localidade de Maitaca, sentido Fazendinha.

A via pública está com aproximadamente 50 cm de água, por isso o desvio foi definido para garantir a segurança de todos. A Prefeitura orienta que os motoristas busquem rotas alternativas e sigam a sinalização de desvios fixada na estrada.

Devido ao alto volume de chuvas nos últimos dias na região, a Defesa Civil continua em alerta e monitora toda a bacia hidrográfica do rio Negro. Às 17h desta quinta-feira o nível do rio registrado foi de 6,567 metros, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel.

A Defesa Civil seguirá monitorando a situação do rio Negro em parceria com outras coordenadorias da região. É importante ressaltar que a Prefeitura de Rio Negro possui um Plano de Contingência para eventuais situações de inundações no município.

ACOMPANHE

Através do portal da Prefeitura de Rio Negro o cidadão pode acompanhar o nível do rio Negro a qualquer momento. Basta acessar o endereço www.rionegro.pr.gov.br e clicar na opção “Monitoramento nível do rio Negro”. Em seguida basta clicar em “Monitoramento Hidrológico” e selecionar “Rio Negro” nas opões de Postos Hidrométricos. As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.

CONTATO COM A DEFESA CIVIL

A Proteção e Defesa Civil de Rio Negro fica localizada em anexo a Prefeitura Municipal, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Número para atendimentos: (47) 9 9171-1778.