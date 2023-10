Defesa Civil de Rio Negro e voluntários auxiliam moradores com travessia segura

Ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres devido às inundações causadas pela cheia do rio Negro e também do rio Passa Três. Por isso, na manhã de hoje, perto das 6h, equipes da Defesa Civil e voluntários já estavam em algumas regiões afetadas auxiliando a população no trabalho de travessia na água em local com segurança.

O objetivo foi auxiliar principalmente os trabalhadores que necessitavam fazer a travessia onde não há rotas alternativas próximas. O trabalho de travessia será realizado apenas em locais onde a segurança é garantida após a inspeção da Defesa Civil. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas sempre que possível.

Além das vias da Vila Paraíso e da Vila Paraná, que são as áreas mais atingidas pela cheia do rio, entre as áreas afetadas está parte da Rua Riachuelo no Centro, Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, Campina dos Andrades, Roseira, Cunhupã, Vila Zelinda, além do bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

A Defesa Civil está sempre preparada para realizar as suas ações básicas de atendimento e proteção da população. Os constantes treinamentos recebidos abordam temas como o trabalho integrado no atendimento à ocorrência, a legislação aplicável e o plano de contingência municipal para atendimento.