Defesa Civil de Rio Negro tranquiliza população sobre o nível do rio

Na manhã desta segunda-feira, os membros da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) de Rio Negro, Daniel Teixeira da Cruz e Alexandre Ruan Candéo, se reuniram com o prefeito James Karson Valério para repassar informações atualizadas sobre a situação do rio Negro no município.

Devido ao alto volume de chuvas nos últimos dias na região, a Defesa Civil continua em alerta e monitora toda a bacia hidrográfica do rio Negro. No momento a situação está controlada em Rio Negro. Às 10h desta segunda-feira o nível do rio registrado foi de 5,667 metros, de acordo com o monitoramento hidrológico da Copel.

Há previsão de mais chuva para os próximos dias, embora num volume menor. Por isso, a Defesa Civil seguirá monitorando a situação do rio Negro em parceria com outras coordenadorias da região. É importante ressaltar que a Prefeitura de Rio Negro possui um Plano de Contingência para eventuais situações de inundações no município.

CONTATO COM A DEFESA CIVIL

A Proteção e Defesa Civil de Rio Negro fica localizada em anexo a Prefeitura Municipal, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Número para atendimentos: (47) 9 9171-1778.