Defesa Civil de Rio Negro visita cidadãos que estão em áreas de risco

Nesta terça-feira os membros da Defesa Civil de Rio Negro visitaram e conversam com os moradores que vivem nos pontos mais críticos do município. Os cidadãos estão em segurança e prontas para ser retiradas dos locais de riscos, caso necessário.

O Plano de Contingência está ativado e se for preciso os abrigos temporários estão prontos para receber a população.

O nível do rio Negro atingiu 6,81 metros às 18h de hoje. O rio está subindo em média 1,6 centímetros por hora, representando uma redução em comparação aos índices registrados anteriormente, como a média de 3 centímetros por hora às 6h de hoje e de 2 centímetros por hora às 12h.

Essa desaceleração pode ser atribuída à diminuição da intensidade das chuvas recentes na região. No entanto, é importante ressaltar que o nível do rio continua em elevação devido ao volume de água acumulada nas bacias hidrográficas ao longo do seu percurso. Isso significa que, mesmo com a redução do índice de subida, o cenário ainda requer atenção e monitoramento contínuo.

A Defesa Civil segue monitorando as condições ambientais e hidrológicas de forma constante, pronta para atuar em qualquer cenário. Contatos de emergência:

WhatsApp Defesa Civil: (47) 9171-1778

Corpo de Bombeiros: 193 ou (47) 3642-8603