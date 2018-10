Defesa Civil monitora o nível do rio Negro

Compartilhar no Facebook

Devido às chuvas intensas dos últimos dias a Defesa Civil de Mafra vem fazendo constante monitoramento acerca do nível do rio Negro, visando, se necessário, dar resposta rápida para a comunidade, principalmente em situações de cheias.

De acordo com o monitoramento hidrológico da Copel, às 17h desta quinta-feira (18/10/2018) o nível do rio Negro registrado foi de 5,25 metros acima do seu leito normal, sendo considerado nível de atenção 6 metros, nível de alerta 6,5 metros e nível crítico 7,10 metros.

Segundo o site Clima Tempo, a chuva deve diminuir nos próximos dias em Rio Negro, Mafra e região.

A Defesa Civil de Mafra atende pelo telefone (47) 3643-7742 para qualquer tipo de dúvida ou emergência. O contato com o Corpo de Bombeiros pode ser feito pelo telefone 193.