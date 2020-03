Dengue e Sarampo possuem números alarmantes no PR e SC

A preocupação atual da população é com a prevenção ao coronavírus, mas a Dengue e o Sarampo também merecem atenção redobrada.

SARAMPO

Sarampo é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus, que pode causar complicações à saúde e, em casos mais graves, levar à morte. O sarampo é extremamente contagioso, o vírus se espalha facilmente pelo ar e permanece no ambiente por até duas horas. A transmissão ocorre através da respiração, tosse ou espirros. Uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para uma média de 12 a 18 pessoas que nunca tenham sido expostas ao vírus anteriormente ou que não tenham se vacinado. A única maneira de evitar o sarampo é com a vacinação.

O Boletim Epidemiológico sobre o Sarampo divulgado na quinta-feira (19) pela Secretaria da Saúde do Paraná confirma 930 casos no estado. “O vírus está circulante no Estado e lembramos que esta doença é altamente contagiosa”, alerta o secretário da Saúde, Beto Preto. “Estamos em período de campanha de imunização contra o sarampo, tivemos o prazo prorrogado e a faixa etária ampliada para beneficiar um número ainda maior de paranaenses”, destaca ele.

A campanha nacional de vacinação contra o sarampo teve o prazo prorrogado e acompanha o calendário da vacinação contra a gripe, de 23 de março a 22 de maio. A vacinação é indiscriminada para pessoas de 20 a 49 anos.

No período anterior da campanha, de 10 de fevereiro a 13 de março, a vacinação focou o público mais jovem. “Neste momento, em que se ressalta a importância dos cuidados de prevenção no mundo inteiro, enfatizamos esta oportunidade para se colocara vacinação em dia”, reforça o secretário Beto Preto.

A imunização contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A Vacina Tríplice Viral é indicada entre 1 a 29 anos, com duas doses, e de 30 a 49 anos, com uma dose.

Santa Catarina permanece com surto ativo da doença. Em 2020, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, foram confirmados 62 casos de sarampo. Os adultos jovens continuam entre os mais acometidos pelo sarampo no estado. Dos 62 casos confirmados este ano, 27 (43%) tinham entre 20 e 29 anos; 19 (30%) entre 15 e 19 anos; e oito (13%) entre 30 e 39 anos. As demais faixas etárias estão distribuídas em 13% do total de casos confirmados.

DENGUE

A dengue já alcançou níveis alarmantes no Paraná. De acordo com o mais recente boletim da Secretaria da Saúde do Paraná, divulgado na terça-feira (17), são 49 mortes desde o início do período epidemiológico, em agosto de 2019. Foram 12 óbitos apenas na última semana (nove mulheres e três homens).

“O coronavírus, neste momento, pode potencializar os problemas da dengue. Por isso o Corpo de Bombeiros disponibiliza 60 homens para colaborar com o mutirão contra a dengue”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Samuel Prestes.

O Paraná tem atualmente 65.524 casos confirmados da doença – 12.872 a mais que na semana passada, que totalizava 52.652 confirmações. O aumento é de 24,45%. São 157.472 notificações no Estado, registradas em 357 municípios, e 147 cidades em situação de epidemia.

“É lógico que a atenção está voltada para o coronavírus, mas não podemos esquecer da dengue. A ideia é que, em um outro momento, a força-tarefa seja repetida em outras 60 cidades do Paraná”, afirmou Vidal.

“Estamos todos preocupados com o coronavírus, mas também mobilizados contra a dengue. Precisamos da ajuda da população, que as pessoas façam sua parte, limpando os quintais e não armazenando nada que possa ser um possível foca do mosquito”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Em Santa Catarina os dados do boletim da DIVE-SC foram colhidos de 29 de dezembro de 2019 a 15 de fevereiro deste ano. Neste período, foram registrados 7610 focos do mosquito em 150 municípios. Em comparação com o ano passado, foram identificados 4942 pontos em 138 municípios. Além do mais, 100 municípios foram considerados infestados, um aumento de 20,8% em comparação ao mesmo período de 2019, que registrou 77 cidades na mesma condição. Blumenau foi a única inclusão neste novo boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado.