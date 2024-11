Dia D da Dengue: Rio Negro realizará ações preventivas durante a semana toda

Compartilhar no Facebook

No dia 19 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Combate à Dengue (Dia D), data instituída pela Lei nº 12.235/2010 com o objetivo de mobilizar iniciativas do Poder Público e a participação da população para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor da doença.

Para valorizar a importância da data, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro realizará diversas atividades durante a semana toda. Entre os dias 18 e 23 ocorrerão atividades educativas, como palestras em escolas, bem como ações de prevenção e promoção à saúde ambiental.

Nesta segunda-feira a equipe da vigilância ambiental está na localidade da Roseira realizando vistorias em residências e executando ações de prevenção à Dengue.

As ações são de grande importância nesse período de temperaturas mais altas, quando o ciclo de vida do mosquito da Dengue é mais rápido para procriação e, consequentemente, pode eclodir rapidamente.