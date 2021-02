Denúncia de fura-filas na vacinação conta a Covid-19 em Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro tomou conhecimento sobre a denúncia de fura-filas na vacinação conta a Covid-19 no município através do site do Governo do Paraná (http://www.coronavirus.pr.gov.br/Vacinacao-denuncias#) em que a Controladoria-Geral do Estado (CGE) registra duas denúncias no município.

As denúncias feitas pelo canal são encaminhadas ao Ministério Público que faz a investigação. Até o momento o município de Rio Negro não foi notificado sobre nenhum dos casos registrados e a Ouvidoria Municipal e Ouvidoria SUS não receberam nenhuma denúncia neste sentido.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro salienta que está à disposição da comunidade e dos órgãos competentes para quaisquer esclarecimentos. Destaca ainda que o município mantém em seu Portal da Transparência sobre a situação do coronavírus, publicações com a relação de imunizados em Rio Negro para consulta da população (https://rionegro.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/15/item/15/tipo/2).

Todas as doses são encaminhadas e geridas pelo Governo do Estado e seguem um rigoroso controle de aplicação e acompanhamento municipal. Antes do início do programa de imunização contra a Covid-19 a Secretaria Municipal de Saúde apresentou o Plano Municipal de Vacinação que norteia os atos da Administração Pública quanto à aplicação das doses, seguindo as diretrizes nacionais e estaduais que contemplam os grupos de risco.

O cidadão pode fazer suas denúncias através da CGE ou diretamente na Ouvidoria Municipal ou Ouvidoria SUS Municipal, por telefone, e-mail ou internet conforme dados no site www.rionegro.pr.gov.br.

