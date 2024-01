Departamento da Mulher de Rio Negro realiza importante reunião com a Polícia Civil

Em 2023 o prefeito James Karson Valério assinou a Lei Municipal nº 3.309/2023 que criou o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres. Desde então o departamento realiza aprimoramentos constantes para garantir os direitos das mulheres rio-negrenses.

Nesta semana o departamento realizou uma importante reunião com a Polícia Civil de Rio Negro. As formas de atendimento às mulheres vítimas de violência e um planejamento estratégico com parcerias voltadas à educação preventiva estão entre os temas discutidos no encontro.

A delegada Maiara Kasmirski é a primeira mulher a assumir o comando da Polícia Civil de Rio Negro. A investigadora da Polícia Civil, Deizi Meister Colaço, também participou do encontro juntamente com a diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Eva Mariane Oliveira. Também estiveram presentes o prefeito James Karson Valério e a primeira-dama Raquel Valério, que voluntariamente atua no departamento.

O Departamento da Mulher também passa por aprimoramentos constantes nas formas de atendimento. A partir desta semana o contato com a população também pode ser feito através do WhatsApp: 3642-5545.

Com esse contato facilitado é possível trocar dicas, novidades e manter a rede de empoderamento ainda mais forte. O atendimento também ocorre presencialmente na sala do departamento que fica localizado na Prefeitura de Rio Negro, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Também há canais exclusivos para a divulgação das ações, programas e projetos direcionados ao bem-estar, proteção, desenvolvimento e garantia de direitos da mulher rio-negrense. A população pode acompanhar as ações através das redes sociais www.facebook.com/rionegromulher e www.instagram.com/rionegromulher, que possuem as informações de maneira centralizada, com o intuito de fazer com que todas as mulheres tenham conhecimento de seus direitos e de todas as ações que o poder público proporciona para assegurá-los.

CONSELHO MUNICIPAL

Além do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, o município de Rio Negro também possui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, cujas obrigações foram instituídas pela Lei Municipal nº 2660/2016 de 10 de agosto de 2016. Compete ao conselho participar na elaboração da política municipal, com critérios e parâmetros para o estabelecimento e implementação de metas e prioridades, que visem a assegurar as condições de igualdade às mulheres, possibilitando sua integração e promoção como cidadãs em todos os aspectos da sua vida econômica, social, política e cultural.