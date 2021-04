DER/PR seleciona empresa para assumir linha de ônibus entre Lapa e Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está convocando empresas do setor de transporte intermunicipal de passageiros para executar provisoriamente a linha rodoviária Lapa – Rio Negro, com extensão de aproximadamente 49 quilômetros.

A linha faz duas viagens de ida e duas viagens de volta de cada município, de segunda a sexta-feira, com paradas em Campo do Tenente e Roseira.

Podem participar empresas devidamente registradas junto ao DER/PR e não optantes pelo Sistema de Tributação Simplificada (Simples Nacional), encaminhando manifestação de interesse para o e-mail fiscsacder@der.pr.gov.br até o dia 10 de abril, fornecendo a tabela de horários que pretendem executar e o formulário Declaração de Interesse em Linhas Provisórias, disponível no portal do DER/PR, no menu “Transporte de Passageiros”, opção “Avisos – Requisição Linhas Provisórias”. O preço das passagens é determinado pelo DER/PR.

Caso haja mais de uma interessada, a escolha será feita por meio de análise da capacidade técnica operacional das participantes. A empresa irá atuar na linha até que seja realizada uma nova licitação para executá-la definitivamente.

