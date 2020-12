Desafio Ultra Solidário 24 Horas arrecada mais de três toneladas de alimentos

Nos dias 28 e 29 de novembro, no Ginásio José Müller, em Rio Negro, foi realizado o Desafio Ultra Solidário 24 horas, onde o ultramaratonista Sérgio Pires e a ciclista Jaqueline Milbabauer desafiaram os próprios limites com a finalidade de arrecadar cestas básicas e litros de leite a serem repassados às famílias de Riomafra em vulnerabilidade social.

O desafio era o ultramaratonista Sérgio percorrer uma distância superior a 150 km em 24 horas correndo na esteira, e a ciclista Jaqueline alcançar a quilometragem superior a 600 km na bike in door.

Os atletas iniciaram o desafio às 09hs do dia 28 e terminaram às 09h do dia 29. Foram 24 horas ininterruptas na esteira e na bike, só parando para irem ao banheiro e para fazer algum alongamento com o fisioterapeuta Gustavo Les, que participou no suporte do evento.

Sérgio percorreu 167 km na esteira e Jaqueline rodou 605 km na bike. Mais de três toneladas e meia de alimentos foram arrecadadas com a ação, além de 10 Kits Higiene e 500 pães.

Os atletas pessoalmente já entregaram os alimentos às famílias de Riomafra, incluindo famílias nos interiores dos municípios, com o auxilio do 5º RCC, Prefeitura de Rio Negro e Auto Show Chevrolet.

Os atletas agradecem aos apoiadores que deram suporte ao evento: Oxy Academia, Be Ciclyes, Gustavo Les Fisioterapeuta Desportivo e Prefeitura de Rio Negro, assim como seus apoiadores pessoais, Dipães, Kael Katzwingel Osteopata, Studio Fisio Form Pilates, Hotel Susin, T Fox Sports Confecção, Rilex Calçados e Hero Run Assesoria Esportiva, apoiadores do Sérgio e Autoshow Chevrolet, Moviment e Be Ciclyes, apoiadores da Jaqueline.

As doações seguem chegando e os atletas antes do Natal irão retomar as doações.