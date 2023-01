Desenhos de alunas rio-negrenses são premiados e compõem coletânea do Sesc

Todas as regiões do Paraná e seus inúmeros pontos turísticos foram temas de desenhos inscritos no concurso Entre Caminhos do Paraná – 1ª edição, que recebeu 3.369 ilustrações. Deste total, 90 desenhos foram selecionados para compor a coletânea editada pelo Sesc Paraná.

As alunas da rede municipal de ensino de Rio Negro, Ana Laura Leal e Lauany Cristine Mota Weber, estão entre as vencedoras do concurso. Elas também participaram em 2022 do Futuro Integral do Sesc. Ana Laura desenhou o histórico prédio do seminário de Rio Negro, atual sede da Prefeitura, enquanto que Lauany desenhou a Ponte Dr. Diniz Assis Henning (Ponte Metálica).

Como premiação, as alunas receberam um exemplar impresso da coletânea e um troféu pela participação. Na manhã desta segunda-feira (23), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu em seu gabinete a equipe do Sesc Rio Negro para a apresentação do concurso e entrega local da premiação às alunas, que estavam com seus familiares. Também estiveram presentes no encontro membros das secretarias de cultura e educação do município.

A coletânea completa pode ser visualizada em formato digital através deste link: https://issuu.com/sescpr/docs/4288_livro_entre_caminhos_do_pr_corrig23set22_vers

FUTURO INTEGRAL

O Futuro Integral do Sesc é um projeto totalmente gratuito aos alunos. A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, mantém o convênio com o Sesc para a aplicação do projeto. O transporte da Prefeitura leva os alunos até a unidade do Sesc. Os alunos pegam o ônibus na escola e retornam para a mesma ao final das atividades.

No projeto as crianças recebem lanche gratuito que é sempre composto por uma porção de fruta, um suco natural ou polpa e um doce ou salgado assado. Todas as crianças matriculadas recebem a camiseta do projeto e não precisam levar material escolar, pois o Sesc fornece.

Para fazer a matrícula o aluno deve ter no mínimo sete anos de idade completos e estar matriculado em uma das escolas conveniadas. Também precisa ter, obrigatoriamente, o CPF. Todo início de ano letivo, no mês de fevereiro, o Sesc realiza plantões de matrículas nas escolas do convênio. O projeto é de contraturno escolar, visando desenvolver as diferentes habilidades por meio de jogos e brincadeiras, através dos eixos do letramento, raciocínio lógico, arte e educação. Também busca uma prática dinâmica do uso do conhecimento.