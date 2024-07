Desenvolvimento socioeconômico de Rio Negro é destaque no IPS Brasil 2024

O município de Rio Negro se destacou no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, que é desenvolvido por meio da metodologia do Social Progress Imperative. Ele foi criado para atender a necessidade de avaliar e quantificar o que realmente importa para as pessoas indo além do contexto econômico, já que o desenvolvimento econômico não necessariamente representa desenvolvimento social.

Trata-se de uma uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação e comunicação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação.

O município de Rio Negro obteve os seguintes resultados:

2º lugar da Região Metropolitana de Curitiba

24º lugar no Paraná

97º lugar na região sul do Brasil

348º lugar no Brasil

2º lugar no Paraná (municípios entre 20 e 50 mil habitantes)

18º lugar da região sul (municípios entre 20 e 50 mil habitantes)

58º lugar do Brasil (municípios entre 20 e 50 mil habitantes)

Os dados de Rio Negro podem ser conferidos no site: https://ipsbrasil.org.br/explore/scorecard/PR/4122305

SAIBA MAIS

O IPS Brasil é o índice mais completo da realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do país. O índice proporciona um panorama multidimensional e acessível sobre a performance de municípios e estados em atender às necessidades básicas de seus cidadãos.

O IPS Brasil 2024 é composto por 53 indicadores secundários de fontes públicas que são exclusivamente sociais, ambientais e que medem resultados, não investimentos. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para 3 dimensões (Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades) e 12 componentes (Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior).

Estes dados norteiam as estratégias para o aprimoramento e sustentação da qualidade de vida das pessoas. A escolha dos indicadores foi baseada na confiabilidade das fontes dos dados, acessibilidade, abrangência e atualização.