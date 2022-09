Desfile Cívico da Independência será realizado neste domingo em Rio Negro

Os municípios de Rio Negro e Mafra celebrarão o Bicentenário da Independência do Brasil na manhã do próximo domingo com o tradicional Desfile Cívico. A nova data foi definida por causa do tempo chuvoso no dia 7 de setembro, que ocasionou a transferência do evento para este dia 18 de setembro.

O desfile será realizado na Rua Dr. Vicente Machado e reunirá diversas escolas e entidades participantes, inclusive de outros municípios da região. O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PROGRAMAÇÃO

8h: Concentração no local determinado no croqui enviado às escolas e entidades participantes.

Concentração no local determinado no croqui enviado às escolas e entidades participantes. 9h: Início do desfile.

Trajeto:

Início do desfile: Rua Capitão João Bley, seguindo pela Rua Vicente Machado.

Rua Capitão João Bley, seguindo pela Rua Vicente Machado. Palanque oficial: Em frente ao antigo Fórum de Rio Negro.

Em frente ao antigo Fórum de Rio Negro. Término do desfile: Praça João Pessoa.

Haverá banheiros disponíveis ao público próximos aos locais: Colégio Barão de Antonina, Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, biblioteca pública, Praça João Pessoa e Paróquia Bom Jesus da Coluna.

ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em função do desfile, algumas ruas estarão parcialmente ou totalmente interditadas no dia 18 no período das 6h às 12h:

Avenida Francisco Xavier da Silva

Avenida Saturnino Olinto

Rua Capitão João Bley

Rua Coronel Joaquim Teixeira Saboia

Rua Dr. Getúlio Vargas

Rua Dr. Vicente Machado

Rua Lauro Pôrto Lopes

Rua Miguel Grein

Rua Ricardo Schneider

Rua XV de Novembro

O serviço de transporte coletivo será realizado pela Rua Adir Jorge.

ORDEM DO DESFILE

Confira a ordem de apresentação do desfile deste ano.

Representações da Secretaria de Educação de Rio Negro e Mafra

Grupo Terceira Idade

Rainhas Rio Negro e Mafra

Escola Municipal Tia Apolônia (banda)

AMADEV

APAE Rio Negro

CMEI Claci Maria de Lima

CEIM Portão São Lourenço

CEIM Sara Rosa Rodrigues

APAE de Mafra (banda)

CMEI Silvestre Maess

CEIM Ana Rank

CEIM Vila Olsen

CMEI Vereador Agostinho Paizani Filho

CEIM Guinter Werner

CMEI Tia Fani

Escola de Educação Básica Monteiro Lobato (banda)

Escola de Educação Infantil e Fundamental Anjo da Guarda

CEIM Restinga

CMEI Professora Lenir Rodrigues

CEIM Faxinal

CEIM Nossa Senhora das Graças

Escola Municipal Olavo Bilac (banda)

CEIM Vila Nova

CEIM Fiorige Bona

SESC Mafra

CEIM Breno Cauan Garcia

CEIM Comecinho de Vida Nathan Alex Ramos

Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei (banda)

PROERD

Escola Municipal João Braz de Oliveira

Escola Municipal Augusta Vitória

Colégio Mafrense (banda)

UnC

Escola Municipal Vereador Evaldo Steidel

Escola Rural Municipal Eraldo Germano Plautz

Escola Municipal General Osório

Colégio Estadual Cívico Militar Presidente Caetano Munhoz Da Rocha (banda)

Colégio Estadual Cívico Militar Dr. Ovande do Amaral

Escola Municipal Avencal do Saltinho

Escola Municipal Professor Venceslau Muniz

Escola Municipal Campo da Lança

Escola de Educação Básica Maria Paula Ferez (banda)

Escola Rural Municipal José de Lima

Escola Municipal Passo da Cruz

Escola Municipal Avencal São Sebastião

Escola Municipal Bituvinha

Colégio Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho

Escola de Educação Básica Barão de Antonina Mafra (banda)

Escola Municipal Prefeito Mathias Augusto Bohn

Escola Municipal Colônia Ruthes

Escola Municipal Abelhinha Feliz

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida

Banda Municipal de Itaiópolis

Escola Municipal Amola Flecha

Escola Municipal Professor Celso Catalan

Escola Municipal São Lourenço

Escola Municipal João da Silva Machado

Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA (banda)

Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig

Escola Municipal Ana Zornig

Centro de Educação Municipal Beija Flor

Colégio Estadual Barão de Antonina Rio Negro (banda)

Escola Municipal Mário de Oliveira Goeldner

Clube Ecológico Canforeira

Circo Social

Secretaria de Assistência Social de Mafra

Clube de Desbravadores Riomafra (banda)

Clube de Aventureiros Andorinhas

Oficina de Dança Maristela Martins

Rotary Clube de Rio Negro

Studio de Dança Estela Fernandes

Grupo 80’s Dance

Ordem Internacional das Filhas de Jó-Bethel 08, Lírio do Vale

Família Okchoppfest

Banda Marcial Colégio Castelo Branco (São Bento do Sul)

Grupo Falcão Negro

5º Regimento de Carros de Combate

11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada

Polícia Militar Rio Negro

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Corpo de Bombeiros Rio Negro

Corpo de Bombeiros Mafra

Polícia Civil Mafra

Patrulha Patrimonial de Rio Negro

Volks Amigos Riomafra

Os Renegados Antigos Brasil

Equipe Enroscados

CTG Rincão da Saudade/Tropeiros

A programação do desfile está sujeita a alterações sem aviso prévio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

A independência do Brasil ocorreu em 1822, tendo como grande marco o grito da independência que foi realizado por Pedro de Alcântara (Dom Pedro I), às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. O dia 7 de setembro marcou o início do processo de independência do Brasil, que seguiu com uma guerra de independência e nos meses seguintes eventos importantes aconteceram, como a Aclamação de D. Pedro como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro. Sua efetiva coroação aconteceu apenas no dia 1º de dezembro.