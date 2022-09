Desfile Moda Inclusiva é realizado em Rio Negro com charme e beleza

A Semana da Luta Pelos Direitos das Pessoas com Deficiência foi celebrada em Rio Negro com diversas ações. Na noite da última quinta-feira (22) teve muita moda e beleza na passarela!

O Desfile Moda Inclusiva, organizado pela APAE de Rio Negro, foi realizado no Salão 6 de Agosto e encantou a todos. Um bom público compareceu e prestigiou. Além do desfile, foram realizados diversos sorteios de brindes entre os presentes.

A comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro foi oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133, mas já era celebrada desde 1982 por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência – grupo que se reunia desde 1979 para reivindicar direitos e melhorias para a vida das pessoas com deficiência.

Não é por acaso que a data coincide com o início da primavera, representando o nascimento e a renovação do movimento das pessoas com deficiência. Afinal, esta é uma luta que nunca acaba.