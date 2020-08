Detran-PR retoma atendimento presencial com agendamento

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) retoma a partir de segunda-feira (24) os atendimentos presenciais nas unidades do Estado. Os serviços já disponibilizados pelo portal do órgão e no aplicativo Detran Inteligente permanecerão disponíveis apenas por estes meios. Os demais serão oferecidos presencialmente apenas com agendamento.

“Após quatro meses sem atendimento presencial, retomamos com algumas restrições e tomando todas as medidas necessárias e recomendadas pela Secretaria de Estado da Saúde e Organização Mundial da Saúde para segurança dos cidadãos e colaboradores”, disse o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita.

Ele acrescenta que os agendamentos são uma forma de impedir a aglomeração, evitando a propagação da Covid-19. Os horários disponibilizados para agendamento estarão bem mais restritos. Para manter o menor número de pessoas dentro da unidade e a limpeza e assepsia do local serem feitas de maneira constante, os horários serão espaçados.

“Pedimos para que os cidadãos tenham consciência e só agendem um serviço que necessitam com urgência. Até porque os prazos permanecerão prorrogados, então, não há pressa para agendar”, explica Mesquita.

Os postos avançados de atendimento de Londrina (Guaporé) e Curitiba (Central e Vila Hauer) não vão reabrir. Nestas localidades funcionarão apenas os serviços de foto, biometria e prova teórica, como já vinha acontecendo.

Para atendimentos referentes aos serviços que não estão disponíveis online, o cidadão poderá fazer o agendamento no site http://www.detran.pr.gov.br  ou pelo telefone 0800 643 73 73.

SERVIÇOS ONLINE – No portal do Detran os usuários podem acessar a maioria dos serviços. Confira.

– Renovação da CNH: a solicitação pode ser feita pela internet. A biometria e a foto – obrigatórias no processo de renovação – não serão exigidas. Como medida emergencial o Detran vai usar as informações já existentes no banco de dados.

– Emissão do licenciamento (CRLV): o documento do veículo também pode ser solicitado on-line. O motorista deve apresentar o CRLV-e (versão digital no celular) ou imprimir o documento em uma impressora comum. O documento está disponível no site do Detran, no portal PIA e, ainda, pelos aplicativos Detran Inteligente e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

РServi̤os de infra̵̤es, como identifica̤̣o de condutor, recurso de infra̵̤es para todas as inst̢ncias, recurso para suspenṣo ou cassa̤̣o da CNH podem ser feitos digitalmente, direto no portal.

РPermisṣo Internacional para Dirigir;

– Carteira Definitiva;

– Segunda via da CNH;

РConsulta informa̵̤es do IPVA;

– Consulta Situação e Débitos do Veículo;

– Consulta Envio da CNH;

– Certidões de veículos;

РReemisṣo de guias de CNH;

РConsultar status e pontua̤̣o na CNH.

PRAZOS – Os prazos referentes a transferências de veículos, processos para primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH), e recursos de multas, suspensão e cassação permanecem prorrogados conforme a Resolução 782/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não sendo necessária a presença imediata nas unidades para regularização.

РCarteira Nacional de Habilita̤̣o vencida desde 19 de fevereiro de 2020 fica com prazo indeterminado para renova̤̣o;

РProcessos de primeira habilita̤̣o teṛo prazos estendidos para concluṣo de 12 meses para 18 meses;

– Prazos para transferência de propriedade de veículos estão suspensos;

РPrazos para apresentar defesa, indica̤̣o de condutor e recurso de multa, suspenṣo e cassa̤̣o de CNH ficam interrompidos por tempo indeterminado.