Dia 1º tem festa do trabalhador e a comemoração dos 15 anos da Feira da Lua em Rio Negro

Nesta quarta-feira, dia 1º, feriado, Rio Negro terá um Festa Feira para comemorar os 15 anos da Feira da Lua e o Dia do Trabalhador. A promoção está sendo organizada pelo município, com o apoio do Sesc Rio Negro.

A Festa Feira começa às 10h, com feira de artesanato e a tradicional Feira da Lua que trará toda a sua gastronomia para atender o público. Também serão desenvolvidas diversas atividades durante o dia, como brinquedos para as crianças e uma programação especial de recreação esportiva promovida pelo Sesc, com xadrez gigante, futebol de botão, tênis de mesa, badminton, mini vôlei, entre outras.

No período da tarde terá o corte do bolo comemorativo aos 15 anos da Feira da Lua e a partir das 18h haverá apresentações musicais com a Banda Bicho Homem e o Grupo Chinaredo.