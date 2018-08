Dia D de mobilização contra o sarampo e pólio é neste sábado, dia 18

Desde o dia 06 de agosto o Brasil está em campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Em Mafra, a Secretaria de Saúde de Mafra faz um apelo aos pais para que levem seus filhos de um ano a quatro anos (quatro anos 11 meses e 29 dias) às salas de vacinação para tomarem as vacinas contra o sarampo (VTV) e pólio (poliomielite). O horário de atendimento das ESFS é das 7h às 16h e o endereço das mesmas pode ser encontrado no site da prefeitura.

IMUNIZAÇÃO NO ALVO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No dia 18, próximo sábado, Dia D de mobilização, todas as ESFs atendem das 8 às 17 horas. A Saúde conclama que os pais ou responsáveis levem seus filhos para tomar as doses de vacinas. Vale lembrar que é importante levar a carteirinha de vacinação da criança. No dia 15, quarta-feira, equipe da Saúde estará na ESF Osvaldo Sampaio, realizando a vacinação itinerante, uma vez que esta unidade não possui sala de vacinação. Das 8h30min às 9h15min a equipe estará na localidade de Caillet; das 9h30min às 10h15min no Brito; das 10h45min às 11h30min em Barracas e das 13h30min às 14h30min no Butiá dos Taborda.

BAIXA PROCURA

De acordo com a secretaria, nesta primeira semana, a procura foi baixa, atingindo apenas 12% deste público (dados apurados até a última segunda-feira, 13), sendo aplicadas 358 doses de VTV (Tríplice Viral) e 371 de pólio. (Vide tabela com dados de 06 a12 de agosto). Há no município 2945 crianças que devem tomar estas vacinas e a meta da saúde de Mafra é atingir 95% do público-alvo. A secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, explicou que sem a imunização correta, há o risco das doenças ressurgirem e que a prevenção é feita somente através da vacinação. “Reforçamos a importância da vacinação. O objetivo da campanha é contribuir para a manutenção da cobertura vacinal e para a redução do risco de reintrodução dos vírus da pólio e a propagação do vírus do sarampo”, disse.

Segundo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira Heilmann, para atingir a meta estipulada, os técnicos de saúde das unidades realizam busca ativa de crianças e orientam os pais a levá-las a uma unidade de saúde para serem vacinadas. “Pretendemos garantir que as crianças estejam imunizadas, protegidas. O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa. Em alguns casos pode evoluir com complicações e levar à morte. Por esses motivos que conclamamos a população a participar da campanha – pais, avós, tios, padrinhos, irmãos mais velhos – todos devem ter consciência da importância de vacinar as crianças menores de 5 anos”, pediu a enfermeira.

SARAMPO AVANÇA NO BRASIL

O Informe nº 17 – 2017/2018 – do Ministério da Saúde, até o momento, no Brasil, além dos surtos de sarampo nos estados do Amazonas e Roraima, cinco Unidades Federadas também confirmaram casos de sarampo: 14 casos no Rio de Janeiro, 13 casos no Rio Grande do Sul, dois casos no Pará, um caso em São Paulo, e um caso em Rondônia, totalizando 1.100 casos confirmados de sarampo no Brasil. “Esses dados mostram que existe a necessidade de unir esforços para manter o país livre dessa doença e a melhor forma é a imunização por meio da vacina”, concluiu a enfermeira.