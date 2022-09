Dia da Árvore é celebrado em Rio Negro com plantios de mudas nativas

O Dia da Árvore é celebrado no dia 21 de setembro em todo o território nacional e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data foi escolhida no Brasil em razão do início da primavera.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. Além da fotossíntese, elas exercem diversos outros papéis ecológicos. As espécies arbóreas, por exemplo, evitam a erosão e melhoram a umidade relativa do ar por intermédio da evapotranspiração. Também servem de moradia para várias espécies de animais, além de fornecer alimento para uma grande quantidade de organismos vivos, inclusive o homem.

Na tarde desta quarta-feira o prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen plantaram uma muda de Ingá-feijão no Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa. “Árvore é vida. Árvore é símbolo da natureza. E nós temos o respeito pela natureza”, enalteceu o prefeito.

Recentemente o prefeito, juntamente com outros voluntários, já havia plantado diversas mudas. No último sábado foi realizado um mutirão de limpeza às margens do rio Negro. No evento, aproximadamente 150 mudas de árvores foram plantadas em locais previamente preparados pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro. Além disso, mais de 1.000 peixes Acará (Geophagus brasiliensis) foram soltos no rio Negro.

A muda de Inga-feijão foi cultivada no Viveiro Florestal Anízio de Andrade, mantido pela Prefeitura de Rio Negro. O viveiro produz mudas de espécies nativas da região, visando a recuperação de áreas degradadas e paisagismo em praças e jardins. As mudas destinam-se a produtores rurais e interessados no plantio de árvores nativas.

O viveiro municipal fica localizado no Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

INGÁ-FEIJÃO

De acordo com o Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), o Ingá-feijão é uma árvore mediana, tendo de oito a 15 metros de altura, e de 20 a 30 cm de diâmetro. Seu tronco relativamente fino, de ramificação quase horizontal, forma uma copa arredondada e densa, tendo folhas compostas por dois a três pares de folíolos lanceolados de três a 15 cm de comprimento e de 1 a 4 cm de largura.

A árvore produz intensa floração de outubro a fevereiro e frutificação de março a maio. As flores brancas, reunidas em espigas, são vistosas, perfumadas e melíferas. Os frutos são vagens lisas, roliças, segmentadas, tendo sementes com polpa branca adocicada. Na época de floração e frutificação é um espetáculo que chama a atenção de todos os que passam.

O Ingá-feijão é também uma árvore ornamental, podendo ser utilizada na arborização urbana e para formação de cortinas arbóreas. Suas flores são melíferas e seus frutos são comestíveis, sendo indicado o seu plantio em pomares. Os frutos também atraem pássaros e outros animais como macacos e até peixes, por isso seu uso é recomendado nos plantios de restauração florestal e de matas ciliares.