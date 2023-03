Dia da Mulher é celebrado com evento especial para as servidoras municipais

O Dia Internacional das Mulheres foi celebrado na Prefeitura de Rio Negro com a√ß√Ķes especiais para as servidoras municipais. Logo no in√≠cio do expediente as mulheres foram recepcionadas na porta principal do pr√©dio num painel decorado especialmente para o dia e receberam uma lembran√ßa.

Durante a manh√£ as servidoras assistiriam no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral a palestra ‚ÄúIntegra√ß√£o – 5 liberdades‚ÄĚ, ministrada por Ana Paula Mildenberger. Houve ainda um caf√© especial, din√Ęmicas e sorteios de brindes. A a√ß√£o foi realizada pela Associa√ß√£o dos Servidores P√ļblicos Municipais de Rio Negro (ASSERINE).

Homenagens como esta fazem parte de uma s√©rie de iniciativas em prol dos servidores e real√ßa um olhar mais humano e pr√≥ximo. A administra√ß√£o municipal de Rio Negro valoriza o servidor, por isso sempre realiza homenagens em datas comemorativas, como o Dia da Mulher, Dia das M√£es, Dia do Funcion√°rio P√ļblico, Dia dos Pais, Natal, entre outras.