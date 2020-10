Dia do Consumo Consciente será promovido em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na próxima quinta-feira (15), durante o dia todo o Sesc Rio Negro, em parceria com a FUNDIR e com a empresa EVL Metais, promoverão uma ação de recolhimento de materiais que necessitam descarte correto em estilo drive-thru.

Poderão ser destinados: lixo eletrônico (eletrodomésticos, computadores, celulares, pilas, baterias), vidros, papéis, plásticos e óleo de cozinha. Atenção: não serão aceitos nenhum modelo de lâmpadas.

O Dia do Consumo Consciente foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e chama a atenção da população sobre a necessidade de consumir respeitando os limites do planeta.

Para participar desta ação o Sesc informa que será necessário o uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel na entrega dos itens, cumprindo todas as Normas de Saúde e Segurança, para prevenção da disseminação do Coronavírus.

Assim, a ação será realizadas com os devidos cuidados de higiene e distanciamento social.

O Sesc Rio Negro fica localizado na Rua Marçal José Pereira, nº 110 – Bairro Estação Nova – Rio Negro-PR.

