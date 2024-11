Dia do Diretor Escolar é celebrado na Prefeitura de Rio Negro

O Dia do Diretor Escolar é celebrado em 12 de novembro, mas a comemoração já iniciou na manhã desta segunda-feira (11) em Rio Negro. Amanhã a celebração ocorrerá em cada unidade escolar.

Durante uma reunião com a equipe pedagógica, o prefeito James Karson Valério e a secretária municipal de educação Jussara do Rocio Heide conversaram com os atuais diretores das unidades escolares municipais de Rio Negro.

Ambos enfatizaram a importância dos profissionais para o bom gerenciamento das unidades escolares, para a qualidade do ensino e bem-estar dos alunos e funcionários, além da importância para toda a comunidade escolar e para todo o município, pois a dedicação dos diretores é fundamental para que a educação de Rio Negro alcance sempre grandes índices, como a atual nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que é destaque na região.

Além de uma bela mensagem, os diretores também receberam uma lembrancinha para tornar o momento inesquecível.

Os atuais diretores tomaram posse no dia 31 de janeiro de 2023. Eles foram eleitos através do Processo de Escolha Democrática de Gestor Escolar. O processo para a escolha de novos diretores surgiu com base na Legislação Federal nº 14.113/2020, que adota critérios para a educação, dentre elas a gestão democrática. No município de Rio Negro a gestão democrática iniciou com o Decreto nº 114/2022, que estabeleceu diretrizes para o processo de escolha de gestores escolares.