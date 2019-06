Dia Mundial do Fusca será celebrado dia 23 de junho em Rio Negro

A 5ª edição do Dia Mundial do Fusca será realizada no dia 23 de junho a partir das 8h no Parque São Luís de Tolosa. A entrada é gratuita para visitação e 1 kg de alimento para os expositores de veículos. Todos em aircooleds e derivados estão convidados.

Haverá praça de alimentação, mercado de pulgas, stands das melhores marcas da cidade e show acústico com Vivian Dutra apresentando o melhor dos anos 70, 80 e 90. A tarde Hullio Martins sobe ao palco apresentando um repertório pop rock animal!

O Museu Maria José França Foohs lançará nesse dia a exposição “Fusca o carro mais querido do Brasil” e o Cine Seminário exibirá filme alusivo ao dia. Participe!