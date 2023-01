Dia Mundial do Fusca será celebrado em junho em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro já está planejando os eventos para este ano de 2023. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito em exercício, Alessandro von Linsingen, e o diretor de turismo Kaio Ricardo Dutra, estiveram reunidos com os representantes do Relicários Boxer Clube, Diego Ricardo Krachinski, Everton Schoeffel e Fernando Araújo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A reunião ocorreu para firmar a importante parceria que já ocorre há anos e definir a data da próxima edição do tradicional evento Dia Mundial do Fusca.

A data definida para a sétima edição do evento é 18 de junho, das 9h às 17h no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. A entrada será gratuita para os visitantes. Os expositores deverão levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente para entidades filantrópicas do município.

Serão diversas atrações. Além da belíssima exposição com os fuscas e derivados, durante o evento haverá exposições temáticas, venda de peças e acessórios, bandas regionais, sessão de cinema, trilhas para passeio, praça de alimentação e sorteios de brindes.

O parque fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, no bairro Seminário em Rio Negro-PR.