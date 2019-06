Dia Mundial do Fusca será comemorado em Rio Negro

O Volkswagen Fusca, ou somente Fusca, veículo que marcou – e ainda marca – gerações lançado em 1935, por Ferdinand Porsche, na Alemanha, completa 84 anos. Para comemorar a data o Relicários Boxer Clube promove neste domingo (23), no estacionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, a 5ª edição do Dia Mundial do Fusca em Rio Negro.

O evento organizado com apoio da Prefeitura de Rio Negro será das 8h às 16h e é gratuito para o público.

No dia haverá exposição de fuscas e seus derivados, mercado de pulgas, stands de marcas, praça de alimentação, sessão de cinema especial e show acústico. Ainda durante as comemorações o Museu Histórico Professora Maria José França Foohs lançará a exposição “Fusca, o carro mais querido do Brasil”.

NOMES DO FUSCA PELO MUNDO

O Fusca ganhou diferentes nomes ao redor do mundo, mas, na maior parte dos países, o seu apelido remete ao formato arredondado do inseto – besouro – com o qual ele se parece. Confira como o compacto é chamado em alguns lugares:

África do Sul – Kewer ou Volla

Alemanha – Käfer

Argentina – Escarabajo

Canadá – Beetle, Weevil, Bug, Coccinelle ou Choupette

Chile – Escarabajo, Moncho ou Poncho

China – Jiaké Chong

Croácia – Buba

Cuba – Huevito ou Be-doblebe

Egito – Khon-fesa

Espanha – Escarabajo ou Escarabat

Estados Unidos – Bug ou Beetle

França – Coccinelle

Grécia – Skaraveos ou Scathari

Guatemala – Cuca

Inglaterra – Beetle

Irã – Folex

Islândia – Kodok ou Bjalla

Itália – Maggiolino ou Maggiolone

Japão – Kabuto-mushi

México – Pulguita, Vocho ou Vochito

Noruega – Bobla

Portugal – Carocha

Romênia – Broasca

Rússia – Zhuk

Uruguai – Escarabajo

Vietnã – Côn bọ