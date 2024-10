Dia Municipal de Luxemburgo é criado em Rio Negro

O prefeito James Karson Valério sancionou a Lei nº 3.397/2024 que institui o dia 23 de junho como o Dia Municipal de Luxemburgo no Município de Rio Negro.

O objetivo é homenagear os imigrantes luxemburgueses que participaram da fundação do município e contribuíram para o seu desenvolvimento. Rio Negro foi fortemente influenciado pela imigração luxemburguesa, sendo que recebeu quatro famílias diferentes: Bley, Grein, Krauss e Stresser, que venceram a travessia do Atlântico, a incursão na Serra do Mar e do sertão rio-negrense para ajudar na construção do município.

A data passa a integrar o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Município de Rio Negro, incentivando a participação de escolas, associações culturais, e a comunidade em geral nas comemorações.

De acordo com o texto da Lei, o Poder Executivo poderá promover atividades comemorativas e educativas que ressaltem a importância da imigração luxemburguesa para a história e cultura de Rio Negro, bem como a influência dos descendentes de luxemburgueses na formação da identidade do município.

Tais atividades reforçarão a identificação de Rio Negro como a “Cidade mais luxemburguesa do Estado do Paraná”. Uma solenidade está prevista para ocorrer no dia 15 de novembro para oficializar esse importante status.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Clique aqui e leia o texto da Lei na íntegra.