Dia Nacional do Doador de Sangue: saiba como colaborar em Rio Negro

No dia 25 de novembro comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados torna esse dia especialmente importante para nos lembrarmos e promovermos esse ato solidário e regular da doação de sangue, independente de se conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão.

Em Rio Negro não há um ponto de coleta de sangue, mas a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza o transporte gratuito todos os sábados para quem deseja realizar a doação no Hospital Erastinho, em Curitiba, que é onde fica atualmente o banco de sangue do Hospital Erasto Gaertner. Em média 15 doadores de sangue partem de Rio Negro todos os sábados.

O grupo Irmãos de Sangue Riomafra, por exemplo, recebe o apoio da Prefeitura com o transporte. O grupo é formado por pessoas de Rio Negro, Mafra e região com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem.

Quem deseja doar sangue pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde – Setor de transporte através do telefone (47) 3642-3280 – Ramal 5071, ou então com o grupo Irmãos de Sangue Riomafra através dos perfis nas redes sociais (@irmaosdesangueriomafra).

Segundo o Hospital Erasto Gaertner, para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde; apresentar documento de identidade original com foto; ter entre 16 anos e 69 anos; ter peso mínimo de 50 kg; não estar com alergia ou febre; não estar grávida ou amamentando; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h; não ter ingerido alimentos gordurosos no dia da doação.

Infelizmente a desinformação está por toda parte e na saúde seus efeitos podem ser fatais. Confira o verdadeiro e falso sobre a doação de sangue:

Doar sangue causa fraqueza?

Falso – Em cada doação, o máximo de sangue retirado é 450 ml e o organismo logo repõe.

Doar afina o sangue?

Falso РDoar sangue ṇo afina nem engrossa o sangue.

Quem teve Dengue nunca mais pode doar sangue?

Falso – Na Dengue clássica deve aguardar 30 dias após a cura e na Dengue hemorrágica, seis meses.

Só é permitido doar sangue a cada seis meses?

Falso РHomens podem doar sangue at̩ quatro vezes ao ano e mulheres at̩ tr̻s.

Menores de idade podem doar sangue?

Verdadeiro – Acima de 16 anos podem doar sangue com autorização do responsável legal.