Diplomação do prefeito, vice e vereadores de Rio Negro e Mafra será no dia 16

Serão diplomados também os prefeitos de Campo do Tenente e Quitandinha. Devido a pandemia não haverá cerimônia pública, os diplomas serão disponibilizados no site do TRE

Os juízes eleitorais de Rio Negro Alexandro Cesar Possenti e de Mafra Rafael Salvan Fernandes expediram editais, onde foram proclamados eleitos os candidatos dos municípios de Mafra, Rio Negro, (Campo do Tenente e Quitandinha).

Nos comunicados, os magistrados informaram a Gazeta que em virtude da pandemia e o número crescente de casos de covid-19, não serão realizados cerimônia pública de diplomação dos eleitos, como era feito em todas as eleições municipais, onde os candidatos eleitos (prefeito e vereadores e suplentes) recebiam das mãos da justiça eleitoral local os seus respectivos diplomas através de uma cerimônia pública.

Desta forma, como não haverá cerimônia pública, a partir do próximo dia 16/12/20 serão disponibilizados os diplomas dos eleitos e suplentes através dos sites oficiais dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais através dos seguintes endereço: www.tre-pr.jus.br, e www.tre-sc.jus.br conforme suas portarias, será realizada a diplomação em função da disponibilização dos documentos. A partir desta data, inicia o prazo para eventuais recursos e ações eleitorais cabíveis.

Para receberem o diploma, os candidatos eleitos e até o terceiro suplente, devem apresentar suas prestações de contas eleitorais até o dia 15/12/2020.

Também de acordo com o edital, após o decurso de prazo, não houveram apresentações de reclamações ou manifestações dos partidos políticos e coligações interessadas, desta forma, foi proclamado os eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, também nos municípios Mafra, Rio Negro (Campo do Tenente, Quitandinha), nas eleições de 2020, em conformidade resultado de votação.

A Justiça Eleitoral de Rio Negro, informa também que a relação dos candidatos diplomados nesta Zona Eleitoral será publicada no mural eletrônico do TRE/PR no dia da expedição dos diplomas (16/12/2020).

Havendo alteração na situação jurídica do partido, da coligação ou do candidato, será realizada nova totalização dos votos, com a revisão da situação de candidatos eleitos e suplentes.