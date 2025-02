Diretoria do Hospital Bom Jesus expõe os desafios econômicos aos vereadores

Na tarde desta terça-feira (18), a Câmara de Vereadores de Rio Negro foi palco de um encontro crucial entre os parlamentares e a diretoria do Hospital Bom Jesus (HBJ), em um momento de união e compromisso para garantir um futuro digno para a instituição.

O HBJ enfrenta uma situação financeira delicada, colocando em risco a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população. Durante a reunião, a diretoria do hospital expôs os desafios econômicos e a necessidade urgente de apoio do poder público para que a instituição continue a atender a comunidade com excelência e humanidade.

O Presidente do HBJ enfatizou que é essencial que o município financie especialidades médicas, evitando a necessidade de transferências para outras cidades. “Temos estrutura, temos profissionais capacitados, mas precisamos de suporte para manter o hospital funcionando!”, destacou. Atualmente, a Prefeitura já destina recursos para outras entidades e poderia redirecionar parte desse investimento para fortalecer o HBJ e garantir um atendimento mais eficiente à população.

Mensalmente a Prefeitura realiza repasse ao hospital. Conforme o Click Riomafra apurou, somente em 2025 a Prefeitura fará um repasse previsto de mais de R$ 2 milhões. A dotação inicial para este ano é de R$ 2.200.000,00. Este é o maior volume financeiro destinado ao Hospital Bom Jesus na história. O valor mensal – que já está sendo pago – é de R$ 183.333,34.

Foi ressaltado que, no último ano, mais de R$ 400 mil foram arrecadados por meio de ações de caridade, demonstrando o apoio da comunidade. Além disso, os parcelamentos de débitos estão em dia. No entanto, a realidade ainda é preocupante: o hospital não consegue se manter, pois as despesas superam a receita mensal.

Outro ponto abordado foi a mudança no fluxo de atendimento: o HBJ não recebe mais pacientes do Pronto Atendimento, pois não há encaminhamento direto. Todos os casos são direcionados à central de leitos, o que dificulta a capacidade de resposta da unidade hospitalar.

Diante dessa situação alarmante, a diretoria do HBJ sugeriu que o município colabore no custeio dos serviços médicos e reforçou que a instituição está totalmente aberta para auditorias e acompanhamentos por parte do Executivo e do Legislativo.

Os vereadores demonstraram preocupação e reafirmaram o compromisso de encontrar soluções para garantir a sobrevivência do hospital. Entre as propostas discutidas, destacam-se a busca por novas fontes de financiamento, a formação de parcerias estratégicas e a captação de emendas parlamentares.

O presidente da Câmara fez um apelo enfático: “Precisamos agir agora! O HBJ é essencial para Rio Negro e não podemos permitir que essa crise afete ainda mais o atendimento à nossa população”. Além disso, sugeriu que seja agendada, com urgência, uma reunião com o Executivo para discutir medidas concretas que garantam um HBJ forte e sustentável.

A diretoria do HBJ agradeceu o apoio dos vereadores e reforçou a necessidade de ações imediatas.