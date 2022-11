Diversas atrações gratuitas esperam por você na 18ª Festa da Colonização

Compartilhar no Facebook

A 18ª Festa da Colonização em celebração aos 152 anos de emancipação política do município de Rio Negro iniciou nesta sexta-feira com atrações para todos os tipos de públicos.

Diversas atrações gratuitas estão na programação. Confira:

DIA 12 DE NOVEMBRO (SÁBADO) – ENTRADA GRATUITA

13h – Abertura dos portões

DIA 13 DE NOVEMBRO (DOMINGO) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

DIA 15 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA) – ENTRADA GRATUITA

09h – Abertura dos portões

Neste ano a festa está sendo realizada do dia 11 a 15 de novembro no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, que fica localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, na marginal da BR-116 no bairro Volta Grande.

Confira a localização no Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BPhBJ7GTUnnPBpfn9

Confira a programação completa com os shows nacionais: www.rionegro.pr.gov.br