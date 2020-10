Doe doces e ajude a alegrar muitas crianças de Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

Voluntários do Circo Social e da Pastoral da Criança do Santuário Aparecida de Mafra estão unindo forças para realizar mais uma ação em prol das crianças carentes de Mafra e Rio Negro.

A ação solidária “Um doce por um sorriso” está arrecadando chocolates, balas e doces diversos que serão distribuídos no Dia das Crianças para as famílias atendidas pelas duas instituições, em ação direcionada e sem aglomerações, seguindo todos os protocolos de segurança exigidos devido à pandemia do Covid-19.

Pacotinhos estão sendo montados, mas é preciso arrecadar mais doces para que mais crianças sejam atendidas com um belo presente neste Dia das Crianças. Por isso, a ajuda da população é muito importante.

COMO AJUDAR

A população solidária poderá doar doces diversos nesta quarta-feira, das 14h às 17h, no Salão de Festas do Santuário Aparecida de Mafra (próximo ao hospital).

As doações também podem ser feitas com agendamento via WhatsApp: 99763-4762 (Circo Social) e 99292-7529 (Aricléia).