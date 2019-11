Domingo acontece a abertura do Natal em Rio Negro

As atividades iniciam às 9h30min com a Feira de Artesanato de Natal, praça de alimentação, brinquedos infláveis e atividades recreativas

Tudo pronto em Rio Negro para a chegada do Papai Noel. A tradicional entrega da chave da cidade para o bom velhinho será domingo (1) na praça João Pessoa.

As atividades iniciam às 9h30min com a Feira de Artesanato de Natal, praça de alimentação, brinquedos infláveis e atividades recreativas.

No início da tarde, a partir das 13h30min, haverá a distribuição gratuita de guloseimas para as crianças.

CARREATA

Como já virou tradição à chegada do papai Noel será de carreata. Às 18h30min a comitiva vai sair da frente da Afubra com destino final na Praça João Pessoa, onde irá receber as chaves da cidade.

Após o papai Noel vai receber todas as crianças no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs.

A programação deste dia será finalizada com um show pirotécnico.