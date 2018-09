Domingo é dia de caminhar na natureza em Rio Negro

Caminhada na Natureza – Circuito dos Sítios: 12 km mostrando as belezas do interior do município

Os amantes da natureza e das caminhadas já podem comemorar: dia 23 de setembro tem Caminhada na Natureza em Rio Negro.

Neste domingo, dia 23, a ‘Caminhada da Natureza – Circuito dos Sítios,” em Rio Negro. Serão aproximadamente 12 km de trilhas na comunidade de Retiro Bonito onde os participantes poderão observar as belas paisagens do local.

Para participar basta fazer a inscrição gratuita pelo site: rionegro.caminhadas.info. A concentração inicia às 7h30 na Associação de Moradores do Retiro Bonito, com previsão de largada para às 8h30.

O percurso é todo sinalizado, com nível de dificuldade moderado. Cada poderá fazer a caminhada em seu tempo, pois o objetivo é contemplar o caminho e praticar atividade física. Além disso, carros de apoio estarão acompanhando todo o percurso.

Na ocasião a Associação de Moradores servirá alimentação por adesão. Para este ano a novidade no cardápio é o “leitão no fogo de chão”, que será servido no almoço. “A Secretaria de Cultura e Turismo desafiou a nossa Associação para criar um almoço que se destacasse das demais Caminhadas. O ‘leitão no fogo de chão’ já é sucesso em nossa comunidade e agradará também a todos os participantes desse evento”, comentou a presidente da Associação de Moradores do Retiro Bonito, Arlete Veiga Schelbauer.

A alimentação será servida ao custo de R$ 15 o café da manhã, R$ 30 o almoço, ou ainda pacote com café da manhã e almoço a R$ 40. Lembrando que a participação na Caminhada é gratuita. Neste dia haverá arrecadação de leite em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer.