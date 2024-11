Domingo terá apresentação do espetáculo “Histórias Vivas no Coração” em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No próximo domingo (10) o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral será palco para o espetáculo “Histórias Vivas no Coração”. A apresentação terá início às 17h. A entrada será 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Hospital Bom Jesus. A classificação indicativa é Livre.

Conheça e relembre a história do nosso lugar. Venha se emocionar com histórias antigas, mas ainda vivas em nossos corações.

A realização é do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro através da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura.

O evento terá medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência: libras e legendas simultâneas em língua portuguesa durante a apresentação.

O Cine Teatro Antônio Candido do Amaral fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Para mais informações entre em contato: (47) 9 8820-0820 / (41) 9 9621-0810.