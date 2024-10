Domingo terá novo espetáculo do Grupo de Teatro de Rio Negro

A apresentação teatral “Em Guerra” é repleta de ironia e será realizada no domingo e terá tradução em LIBRAS

No próximo domingo (13), às 18h, estreia o espetáculo “Em Guerra”, uma comédia que promete trazer à tona uma grande reflexão para o público da cidade de Rio Negro e região sobre o tema das guerras. A apresentação será realizada no palco do Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (anexo a Prefeitura) e será gratuita.

Sobre o espetáculo

“Em Guerra” é uma tragicomédia que satiriza o universo bélico. É interpretada e dirigida pelo artista Enrique Gaio, coordenador do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro, e que marca sua primeira encenação solo após mais de 20 anos de atuação profissional. A obra é uma adaptação de “Jornal da Guerra contra os Taedos” escrita por Manoel Carlos Karam em 2008.

“Esta é uma versão teatral para um tema sensível que pretende discutir, por meio da arte da comédia, a violência, a falta de respeito e a exploração sensacionalista dos conflitos entre povos de diferentes países”, declara Enrique Gaio.

“O texto é muito atual. É algo que precisa ser dito. Vemos tanta violência todos os dias, através dos noticiários e isso se tornou banal. É preciso refletir se isso está nos fazendo bem! Escolhi falar sobre a guerra, mas tudo será com muita ironia! Com certeza irá provocar uma grande reflexão, e mostrar que a Arte consegue romper fronteiras de maneira pacífica”, concluiu Gaio.

A ação cultural foi aprovada e apoiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro é, atualmente, o único grupo artístico do gênero em plena atividade nos palcos da cidade desde 2022 e oferece diversas atividades culturais gratuitas para toda a população.

Este projeto prevê ainda medidas de acessibilidade, disponíveis para a participação de Pessoas com deficiência (PCD): haverá uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e legendas simultâneas em língua portuguesa durante a apresentação.

Serviço:

Apresentação do espetáculo “Em Guerra”, com Enrique Gaio e o Grupo Municipal de Teatro.

Dia: 13 de outubro de 2024

Horário: 18h

Duração: 60 min

Classificação indicativa: Livre

Entrada: Gratuita

Local: Cine Teatro Antônio Candido do Amaral – Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, Seminário – Rio Negro/PR

Informações: 41 9 9621-0810 ou 47 9 8820-0820